الدمغ بالليزر يتصدر أولويات تطوير صناعة الذهب في مصر.. ما أبرز فوائده؟

كتبت- دينا كرم:

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، "لمصراوي"، إن هناك توجيهات من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإتخاذ خطوات جادة لتطوير صناعة الذهب في مصر، مشيراً إلى أن أبرز ملامح التطوير هي خاصية الدمغ بالليزر.

وأضاف فرج أن خاصية الدمغ بالليزر، هي حفر على سطح المعدن بشعاع الليزر بتقنية النانو تكنولوجي وهي أحدث تقنيات الدمغ بالليزر، تتيح للمستهليكن ضمان سلامة القطعة الذهبية، حيث أصبحت تنتهجها في الوقت الحالي المملكة المتحدة.

وأوضح أن له فوائد متعددة أبرزها منع الغش والتلاعب في الأعيرة، والحفاظ على المشغولات من التشوه، إلى جانب دعم الشفافية والثقة لدى المستهلك، مشيرًا إلى أن المشغولات المطلية ستخضع لمعايير دقيقة تضمن سلامتها.

وأشار فرج ناجي إلى أن المنظومة الجديدة للدمغ سيتم تطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدًا أن جميع المشغولات الذهبية في السوق ستصبح مدموغة بالليزر، ما سيسمح للمستهلكين بمراجعة المشغولات والتحقق من صحة الدمغة.

وتابع أن هذه الخاصية من الممكن أن يكون معها تطبيق الكتروني على الهاتف المحمول، يسهل على المستهلكين التأكد مباشرة من الدمغة من الهاتف المحمول من خلال التطبيق.

وأكد فرج على أن الذهب سيظل الملاذ الآمن للمستثمرين والمستهلكين، طالما استمرت التوترات الجيوسياسية والحروب الاقتصادية وعدم استقرار الأسواق العالمية.

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