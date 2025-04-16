البورصة المصرية: تتلقى طلب قيد شركة "سول للطاقة " برأس مال 250 مليون جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت البورصة المصرية تلقيها اليوم، طلبًا بقيد أسهم شركة "سولار سول للطاقة " وذلك بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ( بورصة النيل ).

وبحسب البيان المنشور على شاشة البورصة، أنه جاري استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد يأتي ذلك في إطار تنفيذًا للمادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وأضافت، أن القيمة الإجمالية لرأس مال المصدر والمراد قيده للشركة تبلغ نحو 25 مليون جنيه موزعة على عدد 250 مليون سهم بالقيمة الإسمية تقدر بنحو 0.1 جنيه.

واستكمل البيان، أنه سيتم نشر الإعلان لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذًا لنص المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22/1/2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.