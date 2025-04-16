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استثمارات وودائع.. قطر تضخ مليارات الدولارات لدعم الاقتصاد المصري

05:56 م الأربعاء 16 أبريل 2025

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كتبت- منال المصري:

تعتزم قطر ضخ حزمة من الاستثمارات المباشرة بقيمة 7.5 مليار دولار في شرايين الاقتصاد المصري في عدد من المشروعات المختلفة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى جولة خليجية خلال الأسبوع الجاري تضمنت دولتي قطر والكويت بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

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