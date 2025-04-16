الذهب يصل لـ3300 دولار لأول مرة في تاريخه.. ما السبب؟

وكالات

بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الإطلاق، خلال تعاملات الأربعاء المبكرة، بعد أن زاد ضعف الدولار وتصاعد التوتر التجاري ومخاوف النمو الاقتصادي العالمي الطلب على المعدن النفيس الذي يعد ملاذا آمنا.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.7% إلى 3281 دولار للأونصة "الأوقية" عند الساعة 04:52 بتوقيت جرينتش.

كان قد بلغ ذروته عند 3275.20 دولار للأونصة في وقت سابق من الجلسة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.9% متجاوزة مستويات الـ 3300 دولار للمرة الأولى على الإطلاق، عند الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم تريد": تضافر عوامل مثل انخفاض قيمة الدولار واستمرار العزوف عن المخاطرة يصب في صالح الذهب، وفقا لسكاي نيوز.

وانخفض مؤشر الدولار 0.4% مقابل منافسيه، مما زاد من جاذبية الذهب لحاملي العملات الأخرى.

وفي ظل تصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت إنفيديا أمس الثلاثاء أنها ستتحمل تكاليف 5.5 مليار دولار بعد أن حدت الحكومة الأمريكية من صادرات شريحتها للذكاء الاصطناعي (إتش20) إلى الصين.

إضافة إلى ذلك، أمرت الصين شركات الطيران التابعة لها بعدم استلام أي شحنات إضافية من طائرات بوينغ ردا على فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية 145% على السلع الصينية.

وقال برايان لان، المدير الإداري لشركة جولد سيلفر سنترال للتداول في سنغافورة "سيظل الذهب قويا في ظل استمرار عدم اليقين".

وينظر إلى الذهب تقليديا كملاذ آمن للاستثمار في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وسجل مستويات قياسية مرتفعة متعددة هذا العام الذي قفز خلاله بأكثر من 24 بالمئة.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، والتي تتناول رؤى عن الاقتصاد ومسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي.

ويتوقع المتعاملون حاليا خفض المجلس أسعار الفائدة 87 نقطة أساس تقريبا بحلول نهاية 2025.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 32.32 دولار للأونصة، وانخفض سعر البلاتين 0.3% إلى 956.64 دولار واستقر سعر البلاديوم عند 971.10 دولار، عند الساعة 03:19 بتوقيت جرينتش.