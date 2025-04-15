مكاسب الذهب تتخطى 220 جنيها للجرام خلال شهر.. فما الأسباب؟

كتبت- أمنية عاصم:

حقق سعر الذهب في السوق المحلي مكاسب بنحو 220 جنيها للجرام بنسبة ارتفاع قدرها 4%، منذ الأول من شهر إبريل الجاري، مدفوعًا بصعود سعر الذهب العالمي، وذلك منذ بداية إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضه رسوم جمركية على العديد من دول العالم، كما ساهم ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه على تحقيق الذهب مزيدا من المكاسب محليا، بحسب هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية.

وحقق سعر الذهب المحلى عيار 21 صعودًا من 4405 جنيه يوم 1 إبريل 2025 وصولًا حاليًا – وقت كتابة هذا التقرير – إلى 4625 جنيه؛ أى بزيادة بنسبة 4%؛ وفق ما أدلى به تجار داخل شعبة الذهب والمعادن الثمينة لـ "مصراوي" في تصريحات سابقة.

وشهد سعر الذهب العالمي صعودًا من 3133 دولار للأونصة وصولًا حاليًا – وقت كتابة التقرير – لــ 3220 دولار؛ أى بزيادة بنسبة 2%؛ وفقا لـ"بلومبرج".

ويذكر أن يوم السبت الماضي 12 أبريل 2025، شهد الذهب المحلي قفزة جنونية مسجلًا عيار 21 نحو 4690 جنيه ليعود الهبوط مرة أخرى نحو 4625 جنيه؛ مدفوعًا بصعود سعر الذهب العالمي لـيسجل قرابة 3237 دولار للأونصة ثم عاود الانخفاض لـ 3220 دولار للأونصة.

وقال رئيس شعبة الذهب، إن صعود سعر الذهب في السوق المحلي جاء نتيجة لتأثره بشكل مباشر بالسوق العالمي؛ والتي تأثرت نتيجة زيادة حدة الحرب التجارية.

وتابع ميلاد، أن أي ارتفاع في الأسعار عالميًا ينعكس على السوق المصري بشكل تلقائي، مشيرًا إلى أن تغير سعر صرف الجنيه خلال الفترة الأخيرة كان له تأثير واضح على أسعار الذهب محليًا، وهو ما ساهم في تضاعف الزيادة.

وأضاف ميلاد، أن معدلات الزيادة في الأسعار محليًا بلغت نحو 4%، مقارنة بزيادة عالمية بلغت 2% فقط خلال نفس الفترة، وهو ما يعكس حجم التأثير المضاعف الناتج عن العوامل المحلية وعلى رأسها سعر الصرف.

وكانت بداية الحرب التجارية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي الأربعاء 2 أبريل 2025، فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى نحو 50% تحت شعار "يوم التحرير" قبل أن يعلن الأربعاء الماضي بتعليق الرسوم على عشرات الدول باستثناء الصين.

ونشهد خلال الوقت الراهن، هدوءًا بشكل نسبي في المشهد العالمي وذلك بعد أن اختتم حدة الحرب التجارية العالمية، بزيادة الصين الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة، يوم الجمعة الماضي، إلى 125 % ردًا على قرار الرئيس الأميركي برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية 145%.

ورفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية عام 2025 إلى 3700 دولار للأونصة من 3300 دولار، مع نطاق متوقع يتراوح بين 3650 و3950 دولاراً، مشيراً إلى طلب أقوى من المتوقع من البنوك المركزية وتدفقات أعلى إلى صناديق المؤشرات المتداولة بسبب مخاطر الركود، بحسب ما نشرته " CNN الاقتصادية".