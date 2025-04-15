خبير بترولي يتوقع وصول سعر بنزين 92 إلى 20 جنيهًا بعد رفع الدعم

كتبت- دينا كرم؛

توقع المهندس حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية سابقًا، أن يصل سعر لتر بنزين 92 إلى نحو 20 جنيهًا، مع إتمام خطة الحكومة لرفع الدعم الكامل عن المحروقات، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"

وقال عرفات إن الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين كانت متوقعة، لكنها تجاوزت نسبة الـ10% التي تسمح بها لجنة التسعير التلقائي في كل اجتماع، وهو ما دفع اللجنة إلى تأجيل مراجعة الأسعار لمدة 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر.

وأضاف أن انخفاض أسعار النفط عالميًا لن يستمر طويلًا، خاصة مع تقلبات المواقف السياسية، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول تعليق التعريفات الجمركية لمدة 90 يومًا، والتي قد تؤثر على الأسعار عالميًا وتدفعها للارتفاع مجددًا.

وأوضح عرفات أن مصر تعتمد في تسعير المواد البترولية محليًا على 3 متغيرات رئيسية، هي: سعر النفط العالمي، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وأخيرًا المصروفات المباشرة وغير المباشرة.

ولفت إلى أن تأثير انخفاض النفط سيكون محدودًا إذا لم يصاحبه تحسن في سعر الصرف، الذي يعتبر العامل الأهم حاليًا.

وأشار إلى أن تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 50 جنيهًا، وبلوغه 51 جنيهًا، سيؤدي إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد، ما يجعل من الصعب خفض أسعار البنزين، حتى مع انخفاض النفط عالميًا.

وعن احتمالية خفض الأسعار في حال استمرار تراجع أسعار النفط لمدة 6 أشهر، قال عرفات، إن هذا السيناريو ممكن، لكنه مرهون أيضًا باستقرار باقي العوامل، خاصة سعر الصرف، الذي يظل المتغير الأكثر تأثيرًا في معادلة التسعير.

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