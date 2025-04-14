المالية: خطة شاملة لإنهاء الإفراج الجمركي في ساعات

كتبت- داليا الظنيني:

كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن خطة شاملة لتطوير منظومة الجمارك في مصر، تهدف إلى إنهاء عصر التأخير في الإفراج عن البضائع، وتحويله من كابوس للمستوردين إلى ذكرى بعيدة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أوضح الكيلاني أن الهدف النهائي هو الوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى ساعات، بعد أن كان يصل إلى 18 يومًا، ثم انخفض إلى 8 أيام، وهو ما اعتبره "غير مرض للجميع".

وأشار الكيلاني إلى أن تأخير الإفراج الجمركي يكلف المستوردين أموالًا باهظة، يتحملها في النهاية المستهلك، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ولذلك، تعمل وزارة المالية جاهدة على تقليل زمن الإفراج الجمركي من خلال تعديلات تشريعية وإجرائية.

كما أكد الكيلاني على أن الوزارة تسعى إلى ميكنة العملية الجمركية بالكامل، وتوحيد التسعير في جميع المنافذ وفقًا لقاعدة بيانات مميكنة، للقضاء على التسعير القائم على العنصر البشري، والذي يعتبر أحد أسباب التأخير والفساد.