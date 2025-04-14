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"البورصات الصينية" تغلق على ارتفاع طفيف رغم تصاعد حدة الحرب التجارية العالمية مع أمريكا

02:18 م الإثنين 14 أبريل 2025

دونالد ترامب

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كتبت- أمنية عاصم:

أغلقت البورصات الصينية على ارتفاع طفيف في أول جلسات الأسبوع، بالرغم من تصاعد حدة الحرب التجارية العالمية بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية مع نهاية الأسبوع الماضي.

واختتم الأسبوع الماضي، بزيادة الصين الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة، يوم الجمعة، إلى 125 % ردًا على قرار الرئيس الأميركي برفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية 145%.

الصين ( بورصة شنغهاي): سجل مؤشر شنغهاي المركب (SSE Composite Index) - عند الإغلاق زيادة بنحو 0.76 % أى بنحو 24.58 نقطة عند مستوى 3262 نقطة بختام جلسة اليوم .

الصين، ( بورصة شنتشن ): ارتفع المؤشر شنتشن المركب (SZSE Component Index) – بنحو 0.51% عند مستوى 9834 نقطة بنهاية إغلاقات اليوم.

وكانت بداية الحرب التجارية بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي الأربعاء 2 أبريل 2025، فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على أكثر من 180 دولة بحد أدنى 10% إلى نحو 50% تحت شعار "يوم التحرير" قبل أن يعلن الأربعاء الماضي بتعليق الرسوم على عشرات الدول باستثناء الصين.

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