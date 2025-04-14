كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 14-4-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأحد.

يذكر أن سعر الذهب انخفض أمس في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأحد، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 14-4-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5306 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4643 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3980 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3095 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2211 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 165027 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37140 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.93 % إلى نحو 3237 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.