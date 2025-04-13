وزير الاتصالات: ربط 250 ألف منزل بقرى "حياة كريمة" بسوهاج بكابلات الألياف الضوئية العام المقبل

كتبت- آية محمد:

اجتمع عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أيمن عطية محافظ القليوبية، في ديوان عام المحافظة، بحضور أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وجاء ذلك في إطار زيارته لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتناول الاجتماع استعراض آخر التطورات في مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم التحول الرقمي لتقديم خدمات حكومية فعالة بالمحافظة، فضلا عن تنمية المهارات الرقمية لشبابها.

وتم بحث سبل دفع التعاون المشترك لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمة أهالى القليوبية ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

وأوضح الوزير أن تعدد مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة والتي من أبرزها مشروعات الوزارة في مجال تطوير البنية التحتية وفقا لثلاثة محاور وهي البنية التحتية من الانترنت الثابت ونشر كابلات الألياف الضوئية في قرى حياة كريمة بالمحافظة حيث تم حتى الأن توصيل الكابلات إلى 50 ألف منزل ومن المقرر زيادة العدد لتصل خلال العام المقبل إلى 250 الف منزل.

وأوضح طلعت أهمية هذا المشروع لما يرتبط ذلك ببعد تنموي من خلال تمكين المواطنين من استخدام الانترنت في التدريب والعمل والتسويق للرقمي لمنتجاتهم من خلال الانترنت وغيرها من الخدمات؛ فيما يعنى المحور الثانى بنشر خدمات الاتصالات اللاسلكية من خلال إنشاء أبراج المحمول حيث يوجد حوالي 1800 برج محمول ويتم تنفيذ خطة هذا العام لإنشاء 150 برج محمول جديد لضمان وصول الخدمة في كافة انحاء المحافظة.

وأضاف طلعت أن المحور الثالث معني بمكاتب البريد بالمحافظة والذي يتم تنفيذ خطة لتطويره حيث يوجد أكثر من 215 مكتب بريد في المحافظة وتم تطوير 170 مكتب بريد منهم ويتم استكمال تطوير الباقي خلال العام الحالي والعام المقبل؛ منوها إلى أنه تم تطوير كافة مكاتب البريد بقرى حياة كريمة بالمحافظة البالغ عددها نحو 23 مكتب كما تم زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى إلى أكثر من 100 ماكينة للتيسير على المواطنين خاصة أصحاب المعاشات.

وشهد طلعت، وعطية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمحافظة بهدف بناء القدرات الرقمية للمواطنين بقرى ومراكز محافظة القليوبية.

ويأتي توقيع هذه المذكرة استثمارًا للأنشطة والنجاحات الخاصة بخدمات التنمية المجتمعية التي نفذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، والسعي نحو استدامة وتكامل هذه الخدمات والوصول بها بشكل ميسر إلى المواطنين ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى وبناء الإنسان، ورفع المهارات التكنولوجية للشباب من خلال أنشطة التنمية المجتمعية المستدامة.