شعبة الذهب تنصح من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي بالاحتفاظ به.. فما الأسباب؟

كتبت - دينا كرم:

نصح هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، من يمتلك ذهبًا في الوقت الحالي يفضل أن يحتفظ به، والأ يفكر في بيعه إلا للضرورة القصوى، وذلك لأنه مستمر في الصعود.

وأشار إلى أن المعدن الأصفر لا يزال هو الخيار الأقوى والأكثر أمانًا مقارنة بأي بدائل استثمارية أخرى، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأوضح ميلاد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسؤوليتي" مع أحمد موسى على قناة صدى البلد، أن الذهب يعد أداة ادخار وليس استثمارًا تقليديًا، لأنه يحافظ على قيمته على المدى الطويل، وحقق خلال الفترات الماضية زيادات لم يحققها أي نوع آخر من الاستثمارات.

وأشار إلى أن قرار الشراء أو البيع يتوقف على مدى السيولة المتوفرة لدى كل فرد، مؤكدًا أنه كلما امتلك الشخص ذهبًا في الوقت الحالي، زادت استفادته مستقبلًا مع استمرار صعود الأسعار.

وأوضح رئيس الشعبة أن الطلب في السوق المحلي يتنوع حاليًا بين السبائك والجنيهات والمشغولات الذهبية، مؤكدًا أن المصنعية لا تمثل عائقًا كبيرًا للمشتري، خاصة أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الذهب تعوض قيمة المصنعية بسهولة.

وفيما يخص الفضة، أوضح ميلاد أنها معدن ثمين أيضًا، لكنها تختلف عن الذهب في طبيعتها، إذ تعد خيارًا مناسبًا للمدخرات الصغيرة، إلا أنها أكثر عرضة للتذبذبات السعرية.

وقال: "الفضة ممكن تحقق مكاسب كبيرة، لكن في المقابل، خسائرها عند التراجع تكون عنيفة بسبب قيمتها الأقل وسرعة تأثرها بالسوق"، مضيفًا أن من يختار الادخار في الفضة عليه أن يكون أكثر متابعة لتحركات الأسعار.

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