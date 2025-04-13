قفزت 3900% خلال 13 عامًا.. كيف تضاعف سعر أسطوانة البوتاجاز منذ 2012؟

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار أسطوانة البوتاجاز المنزلي في مصر زيادات متتالية لترتفع بنسبة 3900% خلال 13 عامًا بعد أن قفز سعرها من 5 جنيهات فقط في 2012 إلى 200 جنيه في أبريل 2025، وفق آخر تحريك لأسعار الوقود أقرته الحكومة يوم الجمعة الماضي.

قررت لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر أُسطوانة البوتاجاز المنزلي 12.5 كجم من 150 إلى 200 جنيه، ابتداءا من صباح يوم الجمعة الماضية، كما قررت اللجنة رفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلي 400 جنيه.

ورفعت سعر طن الغاز الصب من 12000 إلى 16000 جنيه، كما رفعت الغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيه للمليون وحدة حرارية، فيما ثبتت أسعار المازوت المورد لقطاعي الكهرباء والصناعات الغذائية.

وتعتزم مصر خفض دعم المواد البترولية "بنزين وسولار" خلال العام المالي المقبل 2025-2026 بنسبة 51.4% إلى 75 مليار جنيه مقابل 154.4 مليار جنيه السنة المالية الحالية 2024-2025، ويعني هذا أن الحكومة ماضية في رفع أسعار المحروقات البترولية خلال العام الجاري ليتم رفع الدعم نهائيا بنهاية بنهاية ديسمبر 2025 وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي المبرم مع صندوق النقد الدولي بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

ويرصد مصراوي في هذا التقرير أبرز محطات زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز:

محطات الزيادة في سعر أسطوانة البوتاجاز منذ 2012:

سعر اسطوانة البوتاجاز في 2012: 5 جنيهات.

سعر اسطوانة البوتاجاز في 2013: 8 جنيهات.

سعر اسطوانة البوتاجاز في 2016: 15 جنيهًا.

سعر اسطوانة البوتاجاز في 2017: 30 جنيهًا.

سعر اسطوانة البوتاجاز في 2018: 50 جنيهًا.

سعر اسطوانة البوتاجاز في 2019: 65 جنيهًا.

سعر اسطوانة البوتاجاز في 2021: 70 جنيهًا.

سعر اسطوانة البوتاجاز في 2023 : 75 جنيهًا.

سعر اسطوانة البوتاجاز في 2024: 150 جنيهًا.

سعر اسطوانة البوتاجاز في أبريل 2025: 200 جنيهًا.

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