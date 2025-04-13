دومتي : تعذر إتمام "أرلا فودز" إجراءات لفحص النافي للجهالة على كامل أسهم الشركة لهذه الأسباب

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" أنه يصعب على شركةArla Foods الوقت الراهن إتمام إجراءات الفحص النافي للجهالة والتقدم بعرض شراء اجباري، على شركة "دومتي" بعد إنتهاء مهلة التقدم بعرض شراء إجباري محتمل على كامل أسهم دومتي في يوم 9 أبريل من الشهر الجاري.

وأوضحت في بيان لها اليوم، أن صعوبة إتمام عملية الفحص النافي للجهالة تتعلق بسببين، الأول أن الشركة لم تنته بعد من الفحص القانوني والتقني الضريبي والمالي النافي للجهالة ويتعذر الآن الانتهاء من عملية الفحص النافي للجهالة في ضوء التغير الجوهري في هيكل الشركة المستهدفة بالعرض إذ يستوجب ذلك انتظار ما ستسفر عنه عملية الانقسام.

وذكرت أن السبب الثاني متعلق، أنه بناء على ما سبق ونتيجة عملية الانقسام المطروحة الشركة لم تنته من إعداد وصياغة العقود التي كان مزمع إبرامها بين أطراف الصفقة، ويتعذر الآن إتمامها إلي حين قيام شركة "دومتي" بالانتهاء من إجراءات الانقسام وفقاً للإجراءات واللوائح المطبقة.

واستكملت الشركة، أن Arla لا تزال ترغب في دخول الأسواق المصرية الواعدة. وبناءً على ذلك تنوي Arla الاستمرار في التفاعل مع شركة دومتي ومساهميها الرئيسين، ومتابعة تطورات عملية التقسيم ومتطلبات الفحص النافي للجهالة لتقييم إمكانية استحواذ الشركة الناتجة عن عملية التقسيم العاملة في مجال منتجات الألبان.