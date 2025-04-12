فيتش تتوقع ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر إلى 15 مليار دولار في 2026 بدعم الخليج

كتبت- منال المصري:

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر إلى 15 مليار دولار ما يعادل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026- التي تنتهي في يونيو 2026-

وربطت فيتش في تقريرها حول مصر ارتفاع الاستثمار الأجنبي للعام المالي المقبل بدعم الاستثمارات العقارية الخليجية الجديدة.

في 2024 ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر إلى 46 مليار دولار ليسجل مستوى قياسي بفضل صفقة رأس البالغة 35 مليار دولار.

في فبراير 2024 وقعت مصر مع شركة أبو ظبي التنموية القابضة التابعة لحكومة الإمارات على صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار المطل على البحر الأبيض المتوسط.

ثبّتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل بالعملة الأجنبية (IDR) عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة وسط توازن نقاط القوة والضعف للاقتصاد المصري.

وجاء ذلك بعد أن خفضت وكالة ستاندرد آند بورز النظرة المتسفبلية لتصنيف مصر الاتئماني من إيجابية إلى مستقرة مع الإبقاء على درجة التضنيف دون تغيير وسط المتطلبات التمويلية المحلية والأجنبية المرتفعة.