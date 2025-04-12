سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع ببداية تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 23 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية السبت، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3119 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4010 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4678 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5346 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37420 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53460جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166260جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 267300 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.93 % إلى نحو 3237 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.