ارتفاع البنزين والسولار.. ماذا حدث وكيف ستتأثر أسعار السلع وما مصير الفائدة؟ (تغطية خاصة)

كتبت_دينا خالد:

قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من اليوم الجمعة، بزيادة نحو جنيهن للبنزين بأنوعه والسولار، فيما ثبتت أسعار المازوت المورد لقطاعي الكهرباء والصناعات الغذائية.

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الخضروات والفاكهة

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع سعر السولار سيؤدي لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، بقيمة تصل إلى نحو 25 قرشا في الكيلو

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شعبة الخضروات تتوقع ارتفاع الأسعار بعد زيادة السولار

الدواجن

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن ستتأثر بشكل كبير وخاصة المزارع التي لا يوجد بها كهرباء وتعمل بالديزل

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شعبة الدواجن: المزارع التي تعمل "بالديزل" ستتأثر بشكل كبير بزيادة الوقود

النقل البري البضائع

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة النقل البري بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع، إن قيمة الزيادة في تكاليف أسعار نولون النقل عقب زيادة سعر السولار بنسبة لا تقل عن 20^ خلال الفترة المقبلة.

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الزيني: ارتفاع تكلفة النقل البري للبضائع بنسبة تصل إلى 20% بسبب زيادة السولار

الأجهزة الكهربائية

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أي زيادة في أسعار المحروقات أو الطاقة يقابلها عادة ارتفاع في أسعار السلع، إلا أن تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار لم ينعكس بعد على أسعار الأجهزة الكهربائية.

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شعبة الأجهزة الكهربائية تترقب تأثير زيادة سعر السولار خلال الفترة المقبلة

المواد الغذائية

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، "لمصراوي" إن قرار زيادة أسعار السولار له تأثير مباشر على تكلفة النقل والخدمات اللوجستية، والتي تُعد من المكونات الأساسية في سلسلة الإمداد للسلع الغذائية، خاصة الأساسية منها.

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مواد البناء

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن ارتفاع أسعار المحروقات لن يؤدي إلى زيادات في أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت، لأن مصانع الحديد تعمل بالغاز الطبيعي الذي لم يشهد أي زيادة في السعر.

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هل ستتأثر أسعار مواد البناء بزيادة أسعار الوقود؟.. رئيس الشعبة يجيب

تأثير زيادة البنزين على الفائدة

حافظ المصرفيون على توقعاتهم السابقة بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل لكن بشكل أكثر حذرا بعد زيادة أسعار البنزين والسولار وتباعاتها على زيادة مخاطر الضغوط التضخمية.

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