شعبة الأجهزة الكهربائية تترقب تأثير زيادة سعر السولار خلال الفترة المقبلة

كتبت- آية محمد:

قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن أي زيادة في أسعار المحروقات أو الطاقة يقابلها عادة ارتفاع في أسعار السلع، إلا أن تأثير الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين والسولار لم ينعكس بعد على أسعار الأجهزة الكهربائية.

وأوضح هلال، أن قرار لجنة تسعير المواد البترولية برفع سعر لتر السولار والبنزين، لم يؤدي حتى الآن إلى تغييرات في أسعار الأجهزة المنزلية، خاصة أن المصانع لا تعمل اليوم.

وأضاف: "لسه مش عارفين إذا كانت المصانع هتثبت الأسعار ولا هتزودها، السوق حاليا في حالة ترقب هنشوف خلال الأسبوع ده إيه اللي هيحصل".

وأشار إلى أن سوق الأجهزة الكهربائية يعاني من حالة ركود نسبي في الوقت الحالي حيث إن هناك حركة بيع ولكنها محدودة.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية اعتبارًا من اليوم، رفع سعر بيع لتر السولار إلى 15.5 جنيه، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، بنزين 95 إلى 19 جنيها للتر.

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