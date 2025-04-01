خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الذهب واستقرار الحديد والدواجن

كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعارالذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الثلاثاء بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الحديد والأسمنت ثاني أيام العيد بالأسواق (موقع رسمي)

24 جنيهًا للبصل الأحمر.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الثلاثاء

أسعار السلع الأساسية بالأسواق ثاني أيام العيد (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود بمنتصف