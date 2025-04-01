سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الصعود بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت_أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 52 جنيهًا، خلال منتصف التعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2953 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3797جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4430 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5062جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 35440 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 50620 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 157428 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 253100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.27% إلى نحو 3132 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.