

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 5-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4709 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4120 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3532 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2747 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1962 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 146454 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 32960 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.14% إلى نحو 2922 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.