ماجد الفطيم تدعم العائلات الأكثر احتياجا بمنطقة المرج بتوزيع 3500 كرتونة غذائية خلال رمضان

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة ماجد الفطيم، العاملة في تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه نجاح مبادرتها الرمضانية، حيث تم توزيع 3,500 كرتونة غذائية تحتوي على المواد الأساسية للأسر المستحقة في منطقة المرج، وذلك بمشاركة فعالة من موظفي الشركة في عملية التوزيع.

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من التزام ماجد الفطيم الراسخ بالمسؤولية المجتمعية، وفق بيان الشركة اليوم.

تعد هذه المبادرة تجسيدًا راسخًا للجهود المتواصلة التي تبذلها شركة ماجد الفطيم في تعزيز قيم التضامن ودعم المجتمعات المحلية، خاصة خلال شهر رمضان من خلال تقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا، تواصل الشركة دفع عجلة التنمية الاجتماعية المستدامة وتعزيز رفاهية الفئات الأكثر حاجة، بهدف تحقيق تأثير إيجابي وملموس.

وتواصل شركة ماجد الفطيم التزامها الراسخ بتمكين المجتمعات، من خلال استثمار كافة مواردها وطاقاتها لدعم الفئات المستحقة وتعزيز قيم العطاء والعمل الجماعي والتماسك الاجتماعي.

وتساهم شركة ماجد الفطيم في خدمة المجتمع من خلال العديد من المبادرات التي أطلقتها سابقًا ومن بينها، نفّذت الشركة حملة بالتعاون مع بنك الطعام المصري لدعم أحد برامج التغذية ، وفي إطار احتفالات يوم اليتيم .