"معهد تكنولوجيا المعلومات" يواصل جهوده التدريبية بعد اعتماده من "آبل" العالمية

كتبت- آية محمد:

يواصل معهد تكنولوجيا المعلومات تقديم البرامج التدريبية المتخصصة، من أبرزها المتعلقة بتطوير تطبيقات نظام " iOS"، وذلك على منصة مهارة-تك التعليمية، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل في هذه المجالات المتقدمة، وفق بيان لوزارة الاتصالات اليوم.

وكان المعهد قد حصل على اعتماد شركة "آبل" العالمية منذ ثلاث سنوات، ليصبح أول مركز تدريبي حكومي معتمد في أفريقيا، محققًا إنجازًا بارزًا يُضاف إلى سجله الحافل.

واعتمدت الشركة أيضًا مجموعة من مدربي المعهد وخريجي برنامج "سفراء التكنولوجيا" بوصفهم مُدربين معتمدين في مجال تطوير تطبيقات "iOS"، مما يعزز فرصهم في الابتكار والإبداع في هذا المجال.

ويعكس هذا الإنجاز ريادة المعهد في توفير التدريب التكنولوجي المتقدم، ودوره في بناء مهارات الشباب وفقًا لأحدث المعايير العالمية، ودعم نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، كما يؤكد هذا النجاح حرص المعهد على إعداد كوادر تقنية متميزة وتمكينهم من مواكبة التطورات العالمية في مجال البرمجيات والتطبيقات الذكية، مما يفتح آفاقًا جديدة للشباب المصري في الاقتصاد الرقمي.