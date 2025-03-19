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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19-3-2025 مع بداية التعاملات

05:41 ص الأربعاء 19 مارس 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19-3-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر ارتفع بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 19-3-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4872 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4263 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3654 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2842 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2030 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 151519 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 34100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.00% إلى نحو 3030 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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