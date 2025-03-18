موسم عيد الأم ينعش مبيعات الملابس الجاهزة في الأوكازيون الشتوي

كتبت- دينا كرم:

ساهم موسم عيد الأم في تحريك مبيعات الملابس الجاهزة خاصة وأنه يأتي بالتزامن مع فترة الأوكازيون الشتوي الممتدة حتى يوم 21 مارس الجاري، وهو ما جعلها فرصة جيدة لشراء هدايا عيد الأم من الملابس للاستفادة من خصومات الأوكازيون، وفق ما قاله مسؤولون بشعبة الملابس الجاهزة "لمصراوي".

وتقول سماح هيكل، عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة، إن عيد الأم يساهم في انتعاش مبيعات الملابس الجاهزة، وذلك لأن الملابس تعتبر هدية عملية ومناسبة مقارنة بالذهب أو الأجهزة الكهربائية، خاصة مع خصومات الأوكازيون الشتوي التي تجعلها أكثر جاذبية.

وأضافت هيكل "لمصراوي"، أن فترة الأوكازيون الشتوي كانت مميزة هذا العام، وكان لها أثر ملحوظ في تنشيط المبيعات، حيث استفاد الكثير من المستهلكين من العروض الكبيرة التي وصلت إلى 70% على بعض القطع.

وأكدت هيكل أن مبيعات الموسم الحالي تفوقت على الموسم الماضي، ليس فقط بسبب الأوكازيون، ولكن لتزامنه مع مواسم الأعياد، مما دفع المستهلكين للنزول والشراء للاستفادة من الخصومات.

وأضافت هيكل أن الملابس الخاصة برمضان تشهد إقبالًا كبيرًا، خاصة من النساء المحجبات اللواتي يفضلن ارتداء العبايات والقفطانات، والتي لم تعد تقتصر على المحجبات فقط بل أصبحت موضة رائجة للجميع.

واتفق خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية، مع الرأي السابق في أن عيد الأم ساعد في تحريك مبيعات بعض القطع مثل القفطان والعبايات المنزلية وعبايات الخروج، وذلك بالتزامن مع الأوكازيون الشتوي.

وأضاف فايد "لمصراوي"، أن مبيعات الملابس الجاهزة ارتفعت خلال الأوكازيون الشتوي بنسبة 25%، ولكن هذا لم يكن بالشكل المأمول، حيث أن التجار كانوا يتمنون قدوم عيد الفطر في الشتاء لتصريف البضائع الشتوية المتبقية، لكن التغيرات المناخية خيبت توقعاتهم، حيث ارتفعت درجات الحرارة مبكرًا، مما أربك المستهلكين الذين أصبحوا مترددين بين شراء الملابس الشتوية أو الصيفية.

وأضاف فايد أن بعض المحلات بدأت بعرض الملابس الصيفية تدريجيًا، بينما لا يزال البعض الآخر يحاول الاستفادة من الطلب على الملابس الشتوية في ظل الخصومات.

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