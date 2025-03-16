3840 جنيهًا زيادة في الجنيه الذهب في 3 أشهر.. هل يواصل مكاسبه؟

كتبت- دينا كرم:

حقق سعر الجنيه الذهب ارتفاعًا كبيرًا منذ بداية العام الجاري، مسجلًا مكاسب بلغت 3840 جنيهًا حتى الآن، حيث ارتفع سعره من 29920 جنيهًا في يناير إلى 33760 جنيه حاليًا، مما وفر فرصة ربح جيدة لمن اشترى في بداية العام، وهو ما يعكس قدرة الذهب على حفظ القيمة بل وتحقيق أرباح، بحسب ما قاله خبراء "لمصراوي".

بدأ سعر الجنيه الذهب العام في يناير عند 29920 جنيهًا، ثم سجل قفزة في فبراير ليصل إلى 31160 جنيهًا، أي بزيادة 1240 جنيهًا خلال شهر واحد.

واستمرت الأسعار في الارتفاع خلال مارس، ليصل الجنيه الذهب إلى 33760 حاليًا، محققًا مكاسب قدرها 2600 جنيهًا منذ فبراير وحتى وقت كتابة هذا التقرير.

ويرى هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب "لمصراوي"، أنه من المرجح استمرار الارتفاع في سعر الجنيه الذهب وذلك بارتفاع الذهب بشكل عام، وذلك بسبب استمرار التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية، مما يرجح استقراره في الارتفاع.

وتوقع نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي"، أن تواصل أسعار الجنيه الذهب مكاسبها على مدار العام، وذلك لأن السعر العالمي للذهب يشهد ارتفاعًا ملحوظًا، والسوق المصري مفتوح على الخارج، لذلك أي ارتفاع عالمي يؤدي لارتفاع السعر محليًا.

ويؤكد نادي نجيب أن السبائك والجنيهات الذهبية هما الخيار الأفضل للاستثمار مقارنة بالمشغولات الذهبية، لأن تكلفة المصنعية فيهما أقل، ما يعني أن المستثمر يحتفظ بقيمة أكبر من أمواله عند الشراء.

ويشير نجيب إلى أن الاختلاف الرئيسي بين الجنيهات والسبائك يكمن في الوزن والعيار دون تفضيل أحدهما عن الآخر، حيث أن الجنيه الذهب يزن 8 جرامات من عيار 21، ويتوفر أيضًا بأحجام أصغر مثل نصف جنيه 4 جرامات وربع جنيه 2 جرام.

بينما السبائك تصنع من الذهب عيار 24، وتتوفر بأوزان تبدأ من جرام واحد حتى كيلوجرام، مما يبرز الاختلافات بينهم وفي النهاية يلجأ المستهلك إلى ما يتناسب مع ميزانيته.

وينصح نجيب من يرغب في الاستثمار بتنويع أحجام السبائك والجنيهات الذهبية، بحيث يمكن بيع قطع صغيرة عند الحاجة إلى السيولة دون الحاجة لبيع كل المدخرات دفعة واحدة.

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