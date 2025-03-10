انخفاض معدل التضخم إلى 1.4% خلال فبراير الماضي على أساس شهري

كتبت- دينا خالد:

انخفض معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى نحو 1.4% خلال فبراير الماضي مقابل 1.6% خلال يناير الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب الإحصاء، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 0.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.8%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4% ، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.4%، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.0%، وارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.8%.

جاء ذلك بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 8.2%، وانخفاض أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%.