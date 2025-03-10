إعلان

انخفاض معدل التضخم إلى 1.4% خلال فبراير الماضي على أساس شهري

10:20 ص الإثنين 10 مارس 2025

التضخم في مصر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا خالد:

انخفض معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية إلى نحو 1.4% خلال فبراير الماضي مقابل 1.6% خلال يناير الماضي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب الإحصاء، سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره 0.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.8%، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 0.4% ، وارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.7%، وارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.4%، وارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.0%، وارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 0.8%.

جاء ذلك بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 8.2%، وانخفاض أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.2%.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

التضخم في مصر معدل التضخم السنوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% خلال فبراير الماضي