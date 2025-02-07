4 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الجمعة في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 و4 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5.5 و9.5 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9.5 و12.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 جنيهات و14 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 11 و15 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 12 و20 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا.

يوسفي يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و45 جنيهًا.