عبدالمنعم السيد: أتوقع بدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية يوليو 2025

كتب- حسن مرسي:

أعلن الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن حزمة الحماية الاجتماعية في مصر ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من بداية السنة المالية الجديدة، أي في 1 يوليو 2025.

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أوضح السيد أن المرتبات في الموازنة الحالية تُقدَّر بحوالي 575 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الزيادات المتوقعة ستتراوح بين 10 إلى 15% كحد أدنى.

وأشار عبد المنعم السيد إلى أن الحزمة ستتضمن أيضًا زيادة في الإعفاءات الضريبية لموظفي الدولة والقطاع الخاص، لافتًا إلى أن تأثير هذه الزيادات سيظهر من خلال تحسين القوة الشرائية للمواطن وزيادة دخله لمواجهة التضخم المتزايد، حيث يُتوقع أن تبقى نسب التضخم مستقرة خلال عام 2025.

وأكد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تفاصيل هذه الزيادة سيتم الإعلان عنها في شهر مارس المقبل، متوقعًا أن يتم تطبيق الحزمة مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.