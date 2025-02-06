إيديتا للصناعات الغذائية تطلق مبادرة لدعم غزة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

إعلان تحريري

أعلنت شركة «إيديتا للصناعات الغذائية» (كود البورصة المصرية EFID.CA وبورصة لندن EFID.L) – الرائدة بصناعة الأغذية الخفيفة المعبأة آليًا في مصر –إطلاق مبادرة إنسانية ضخمة لدعم أهالي غزة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

تأتي المبادرة استجابةً لإعادة فتح الحدود بين مصر وغزة، ما يوفر فرصة أمام "ايديتا" لتقديم الدعم للأهالي في غزة.

تشمل المبادرة تبرع "ايديتا" بمنتجات بقيمة 5 ملايين جنيه مموجهة إلى أهالي غزة بهدف تقديم الدعم لهم وإمدادهم بالمنتجات الغذائية، ما يسهم في تعزيز الأمل لديهم وتمكينهم من معاودة الحياة بشكل طبيعي.

تعكس مساهمة الشركة في دعم أهالي غزة التزامها المتواصل بالتنمية الاجتماعية في إطار استراتيجية الاستدامة طويلة الأجل الرامية إلى خلق تأثير إيجابي على المجتمعات. فقد وضعت "إيديتا" جهود دعم غزة على رأس أولوياتها، مما يبرز جهود الشركة المتواصلة لتمكين الأهالي وتوفير احتياجاتهم الأساسية من الغذاء لتعزيز تعافيهم وسلامتهم.

وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد سامي الرئيس التنفيذي لشركة «إيديتا للصناعات الغذائية» - وحدة الأغذية الخفيفة والمخبوزات، أن المبادرة تهدف إلى التضامن المعنوي مع أهالي غزة ومساندتهم عبر ارسال المساعدات الغذائية اللازمة لإعاشتهم. وتوجه سامي بدعوة الشركات المصرية الأخرى للانضمام لمبادرة "إيديتا" لدعم الأهالي في غزة عن طريق ارسال المعونات بكافة أشكالها بهدف تعزيز ومضاعفة الجهود الموجهة إلى غزة.

واستجابت العديد من الشركات المصرية للانضمام إلى مبادرة "ايديتا" بما في ذلك شركات بريزما فودز (صاحبة العلامة التجارية Raw Kettle Cooked Potatoes)، وبينفيت (صاحبة العلامات التجارية V7 وV Super Soda)، وشركة الصناعات الغذائية العربية دومتى، وريجينا للمكرونة والصناعات الغذائية، وكورونا للصناعات الغذائية، وهارفست فوودز، وهو ما يعزز الجهود الجماعية لتقديم الدعم الإنساني. وساهمت مشاركة الشركات في توسيع نطاق المساعدات لضمان وصولها إلى أكبر عدد من الأهالي في غزة، مما يبرز التأثير الإيجابي لتوحيد الجهود في تقديم كافة أوجه الدعم.

وتحظى المبادرة بتغطية إعلامية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام المختلفة، إلى جانب التفاعل من قِبل وسائل الإعلام والشركات، وهو ما يؤكد على الدعم الجماعي الذي حظيت به المبادرة، والذي سيثمر في توسيع نطاقها وتأثيرها.





