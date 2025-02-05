النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء، مع ارتفاع المخزونات في الولايات المتحدة ومخاوف السوق بشأن حرب تجارية جديدة بين الصين والولايات المتحدة مما طغى على مساعي الرئيس دونالد ترامب المتجددة للقضاء على صادرات الخام الإيرانية، وفقا لما نشرته وكالة" رويترز".



تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتٌا أي 35% إلى 75.93 دولار للبرميل، وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتُا أي 0.22 % إلى 72.54 دولار.

وتم تداول النفط أمس الثلاثاء في نطاق واسع، مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط في إحدى النقاط بنسبة 3%، وهو أدنى مستوى له منذ 31 ديسمبر، بعد أن أعلنت الصين عن فرض رسوم جمركية على واردات الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم ردًا على الرسوم الأمريكية على الصادرات الصينية.

لكن الأسعار تعافت بعد أن أعاد ترامب فرض حملة "الضغوط القصوى" على إيران لتقليص برنامجها النووي، والتي بدأها خلال ولايته الأولى، مما أدى إلى خفض صادرات النفط الخام الإيراني إلى الصفر.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 5.03 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 يناير، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.43 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 6.98 مليون برميل، بحسب ما أفاد معهد البترول الأمريكي، بحسب المصادر.

ومن المقرر أن تصدر الحكومة الأميركية بيانات رسمية عن مخزونات النفط في الساعة 1530 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

وتشير مخزونات النفط الخام والوقود المتزايدة في أكبر مستهلك للنفط في العالم إلى ضعف الاستهلاك، مما يزيد من مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الرسوم الجمركية على التوقعات الاقتصادية العالمية والطلب على الطاقة.

وقال محللون في جولدمان ساكس في مذكرة يوم الثلاثاء إن تأثير الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها الصين على واردات الطاقة الأميركية سيكون محدودا "نظرا لأن العرض والطلب العالمي على هذه السلع الأساسية لا يتغير بسبب الرسوم الجمركية الصينية".



وجاء في المذكرة أن البلدين سيكونان قادرين على إيجاد أسواق بديلة.