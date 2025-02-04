خبير اقتصادي يكشف تأثير الحرب التجارية بين أمريكا والصين على الاقتصاد المصري

كتب- حسن مرسي:

كشف الخبير الاقتصادي محمد فؤاد أن الاقتصاد المصري سيتأثر بتصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بسبب علاقته التجارية الوثيقة مع الدولتين، حيث تعد شريكًا تجاريًا كبيرًا لهما.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "mbc مصر"، أوضح فؤاد أن أي تأثير على الاقتصاد الأمريكي سينعكس تلقائيًا على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف.

وأشار إلى أن السياسات الأمريكية، خاصة تلك المتعلقة بدعم الاقتصاد المحلي، تؤثر بشكل مباشر على قيمة الدولار، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف.

وأضاف أن مؤشر الدولار شهد ارتفاعًا ملحوظًا منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية، وهو ما أثر بدوره على سعر الجنيه المصري أمام العملات الأخرى.

وأكد فؤاد أن هناك أربعة عوامل رئيسية تؤثر على الاقتصاد المصري في مثل هذه الظروف: سعر الصرف، تدفقات رأس المال الأجنبي، التضخم، والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن الاضطرابات الاقتصادية العالمية تجعل المستثمرين أكثر حذرًا، مما يقلل من تدفقات رأس المال إلى الدول النامية، بما في ذلك مصر، كما أن التضخم يعد عاملًا آخر يجب مراعاته، حيث يمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار العالمية إلى زيادة الضغوط التضخمية محليًا.

وعن الحلول الممكنة لمواجهة هذه التحديات، أكد فؤاد أن مصر لديها عدة خيارات، لكنها تحتاج إلى وقت لتنفيذها، مشيرًا إلى أن تعزيز القاعدة الصناعية المحلية وتنويع الشركاء التجاريين يعدان من أهم الخطوات التي يمكن أن تتخذها مصر لتقليل اعتمادها على الأسواق الخارجية.

كما دعا إلى التركيز على تصدير السلع ذات القيمة المضافة بدلاً من المواد الخام، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الثنائية مع الدول العربية والأفريقية.

وأضاف أن التوسع في الأسواق الجديدة وتفعيل التكتلات الاقتصادية يمكن أن يساعد في تعزيز الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن مصر متأخرة في بناء قاعدة صناعية قوية، مقارنة ببعض الدول الأخرى مثل فيتنام وتركيا، مما يجعل من الصعب تحقيق نتائج سريعة في هذا المجال.