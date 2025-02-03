كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 3-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره الأحد في مصر بحلول التعاملات المسائية.

يذكر أن سعر الذهب في مصر الأحد، استقر بحلول التعاملات المسائية، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2025-2-3 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4458 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 3900 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3343 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2600 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1857 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 138633 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 31200 جنيه.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14 % إلى نحو 2798 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج. لمعرفة أسعار الذهب اضغط (هنا)