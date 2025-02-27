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تعرف على خطوات إنشاء محفظة إلكترونية مع شركات المحمول

06:08 م الخميس 27 فبراير 2025

المحافظ الإلكترونية

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تطبيق مصراوي

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كتبت- آية محمد:

أصبحت المحافظ الإلكترونية وسيلة أساسية يعتمد عليها كثير من مستخدمي الهواتف المحمولة في عمليات الدفع الإلكتروني، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية تحويل الأموال، ودفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت بسهولة وأمان.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات إنشاء محفظة إلكترونية من شركات المحمول الأربعة" فودافون، واي آند، وأورنج، و"وي":

ڤودافون

1- توجه لأقرب فرع ڤودافون ومعك بطاقة الرقم القومي "سارية"، ولمعرفة أقرب فرع اطلب الكود #9*9*.

2- بعد الاشتراك، ستصلك رسالة نصية لتأكيد تفعيل المحفظة.

3- أنشئ رقمًا سريًا مكونًا من 6 أرقام.

4- فعل الخدمة عن طريق الكود #5*9*.

"إي آند"

اذهب لأقرب فرع للشركة، ومعك بطاقة رقم قومي سارية وخط مسجل باسمك، واملأ استمارة الاشتراك في الخدمة.

2- ستتلقى مكالمة صوتية لتأكيد الاشتراك، وستطلب منك إنشاء رقم سري مكون من 6 أرقام لحسابك، وستصلك رسالة تأكيد بعد إتمام الاشتراك في الخدمة.

أورنج

1- قم بزيارة أقرب فرع للشركة ومعك بطاقة رقم قومي سارية وخط أورنج خاص بك.

2- املأ طلب الاشتراك في الخدمة.

3- بعد إتمام التسجيل، ستتلقى رسالة نصية تحتوي على رقم سري مؤقت.

4- يجب تغيير الرقم السري قبل البدء في استخدام المحفظة.

"وي"

1- قم بزيارة أقرب فرع من فروع الشركة ومعك بطاقة رقم قومي سارية وخط موبايل "وي" باسمك.

2- املأ طلب الإشتراك في محفظة "WE Pay" ووقع على العقد.

3- حمل تطبيق " WE Pay"، وقم بفتح البرنامج واختر مسجل مسبقًا ؟، ومن بعدها تفعيل الحساب.

4- املأ البيانات " الاسم رباعي - الرقم القومي - رقم موبايل " WE" مفعل" ثم وافق على الشروط والأحكام.

6- ستصلك رسالة نصية بها كود التفعيل.

7- انشئ الرقم السري الخاص بالتطبيق المكون من 6 أرقام لحسابك "بدون أرقام متكررة أو متتابعة".

8- قم بشحن المحفظة والاستمتاع بخدمات محفظة " WE Pay".

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