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أرباح "إي فاينانس للاستثمارات" ترتفع 45% إلى ـ 1.83 مليار جنيه خلال 2024

01:32 م الأربعاء 26 فبراير 2025

شركة إي فاينانس

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كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية زيادة صافي أرباحها بنسبة 45% خلال 2024 إلى نحو 1.83 مليار جنيه مقارنة بـ 1.26 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الأسبق من 2023 ، وفقًا للقوائم المالية المجمعة.


وبحسب الإفصاح المرسل من الشركة اليوم للبورصة، فإن إيرادات الشركة زادت 33% خلال 2024 إلى نحو 5.20 مليار جنيه، مقابل 3.89 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام الأسبق من 2023.


وتأسست شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عام 2005، وتم إدارج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2021. ومتخصصة في تقديم خدمات التشغيل المتخصصة لأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سواء داخل مصر أو خارجها وتقديم الدعم الفني والمالي والإداري للشركات التي تساهم بها الشركة والتي تعمل في التحول الرقمي وإدارة وتشغيل وصيانة كافة الأجهزة ومعدات وشبكات الحاسب الآلي.



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شركة اي فاينانس الاستثمارات الاستثمارات المالية
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