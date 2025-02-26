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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والحديد والذهب

01:08 م الأربعاء 26 فبراير 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الدواجن، الحديد، الجمبري، الليمون، والزيت، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع طفيف في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البلدي.. أسعار البيض الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم في سوق العبور

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور الأربعاء

ارتفاع الزيت وانخفاض العدس واللحوم اليوم بالأسواق

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

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