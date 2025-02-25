انخفاض المكرونة.. أسعار السمك اليوم الثلاثاء في سوق العبور

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار كيلو المكرونة السويسي، وكيلو الجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

يرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 75 و77 جنيهًا.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 90 و140 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و320 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 150 و350 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.