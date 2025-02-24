المالية تقترب من طرح أول صكوك بالجنيه.. فما السبب؟

كتبت- منال المصري:

تقترب وزارة المالية من طرح أول صكوك بالجنيه خلال الربع الأول من العام الحالي بهدف إتاحة موارد مالية لتمويل نفقاتها تحت ضغط عجز الموازنة، وفق ما قاله مصدر مسؤول بالمالية.

كان أحمد كجوك وزير المالية قال في وقت سابق إن مصر تعتزم طرح صكوك سيادية بالعملة المحلية لأول مرة في الربع الأول من 2025.

والصكوك تعد أحد الأدوات التمويلية المنتشرة على مستوى العالم خاصة في دول الخليج وذلك لتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية في تحديد العائد عليه.

ويتم إصدار الصكوك الإسلامية بضمان تمويل أحد المشروعات سواء العقارية أو الخدمية وخلافه بهدف جذب سيولة لتمويل المشروعات.

فما الأسباب؟

يأتي طرح صكوك بالجنيه وسط سعي مصر لتمويل عجز الموازنة الكلي في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد، بدءاً بالأزمة الروسية الأوكرانية وأثرها على ارتفاع أسعار السلع والسياحة، ومروراً بالاضطرابات السياسية في المنطقة وتبعاتها التي أدت إلى فقدان إيرادات دولارية من دخل قناة السويس.

كان صندوق النقد الدولي حث الحكومة بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي على المشروعات بهدف تخفيف كاهل الأعباء على الدولة وإفساح الطريق للقطاع الخاص.

ووضعت الحكومة حد أقصى لإنفاق على المشروعات بحيث لا يتجاوز التريليون جنيه سنويا لأول مرة في تاريخها.

كان كجوك قال في وقت سابق إنه يتم تكثيف الجهود لتوسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيراً فى تعزيز مسار الاستقرار المالى ودفع جهود التنمية، وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

وتعد الصكوك أحد الموارد المالية التي تجذب بعض شرائح من العملاء والمؤسسات للاستثمار فيها لتوافقها مع الشريعة الإسلامية عن طرح السندات التقليدية، وهو ما يعد موارد مالي آخر في يد وزارة المالية.

كان محمد علي الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر قال في وقت سابق، إن مصرفه يعتزم المشاركة في طرح أول صكوك إسلامية بالجنيه مع بدء المالية الإعلان عن الطرح.

تراجع العجز الكلي في الموازنة إلى 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025 (يوليو إلى سبتمبر) مقارنة بـ3.26% بنفس الفترة من العام السابق، بفضل زيادة الايرادات.

وتستهدف مصر في موازنة العام الحالي عجزا بنسبة 7.3% بنهاية يونيو المقبل بعد أن تراجع إجمالي العجز خلال العام المالي الماضي إلى 3.6% بفضل تدفقات رأس الحكمة.

صكوك بالدولار

قبل عامين طرحت مصر أول صكوك إسلامية بالدولار في الأسواق الدولية ببورصة لندن بقيمة 1.5 مليار دولار، وبلغت قيمة الاكتتاب في الطرح حوالي 6.1 مليار دولار، بمعدل تغطية أكثر من أربع مرات، بحسب بيان من وزارة المالية في وقت سابق.

والشهر الماضي طرحت مصر صكوك إسلامية بالدولار للمرة الثانية بقيمة 2 مليار دولار وقد تم تغطيتها 5 أضعاف المستهدف، بعد أن وجدت إقبالا عليها.

وقد تكون الصكوك الإسلامية أقل تكلفة على مستوى سعر الفائدة عن طرح سندات يورو بوند بالأسواق الخارجية وسط الفائدة المرتفعة على الدولار.

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