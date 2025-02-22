وزارة البترول تبحث مع شركة "طاقة" زيادة استثماراتها في مصر

كتبت- دينا كرم:

عقد إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الإنتاج، اجتماعًا موسعًا مع حسام أبو سيف، نائب رئيس شركة طاقة لأفريقيا والعراق، ومعتز سراج، المدير الإقليمي للشركة، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز استثمارات الشركة في السوق المصرية.

وناقش الجانبان خطط عمل شركة "طاقة" في مصر بمجال خدمات حفر الآبار، واستراتيجيتها التوسعية الطموحة التي تهدف إلى تقديم أحدث الحلول والتقنيات المتطورة، مع التركيز على تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في قطاع الحفر كما تم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في ظل ما تتمتع به مصر من بنية تحتية قوية .

وبحسب بيان الوزارة، جاء ذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة إيجبس 2025، حيث أكد إيهاب رجائي خلال الاجتماع على أهمية تعزيز الشراكة مع شركات الخدمات البترولية العالمية، والاستفادة من التقنيات الحديثة لرفع كفاءة عمليات الإنتاج والتوسع في استخدام الحلول الذكية التي تدعم استراتيجية وزارة البترول لزيادة الإنتاج وتحقيق الاستدامة.

من جانبه، استعرض حسام أبو سيف خطط شركة "طاقة" لتوسيع أعمالها في مصر، ما يجعل مصر مركزًا رئيسيًا لأنشطتها في منطقة افريقا ،وأوضح أن هذا التوسع يفتح آفاقًا جديدة لتقديم خدمات الحفر وحلول إكمال وإصلاح الآبار، بالإضافة إلى توفير تقنيات ومعدات حديثة تعزز كفاءة الإنتاج في الحقول المصرية.

وأكد معتز سراج أن "طاقة" تستهدف ليس فقط التوسع في الأنشطة التقليدية لقطاع البترول، بل تسعى أيضًا إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة في مجال الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الطاقي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة، لمتابعة تنفيذ خطط التوسع ودراسة المزيد من الفرص الاستثمارية، بما يدعم نمو قطاع البترول والغاز في مصر.