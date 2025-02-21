مجموعة أغذية تستحوذ على حصة إضافية 10٪ في مجموعة أبو عوف المصرية

كتبت- منال المصري:

أعلنت مجموعة أغذية، الشركة الإقليمية الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات، استحواذها على حصة إضافية بنسبة 10٪ في أبو عوف، العلامة التجارية المصرية الرائدة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية والقهوة، مما يرفع نسبة ملكيتها إلى 80٪.

وبحسب بيان للشركة، فإن هذه الخطوة الاستراتيجية تتماشى مع طموح "أغذية" في تعزيز النمو ضمن الفئات ذات الإمكانات العالية والبناء على الشراكات الناجحة. وستواصل عائلة عوف قيادة الأعمال، لضمان الحفاظ على المرونة والابتكار والتميز التشغيلي.

كانت أغذية استحوذت على حصة أولية بنسبة 60٪ في 2022 وحصة إضافية بنسبة 10٪ في فبراير 2024.

وافتتحت "أبو عوف" خلال آخر عامين أكثر من 100 متجر جديد (صافي) وزادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بأكثر من 70٪ بالدرهم الإماراتي.

وفي 2024 نمت إيرادات "أبو عوف" بنسبة 33٪ على أساس سنوي بالدرهم الإماراتي، رغم تحديات انخفاض قيمة الجنيه المصري، مما يؤكد على مرونة الأعمال والقيمة الاستراتيجية لهذه الشراكة.

قال ألان سميث، الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية إن هذا الاستثمار الإضافي يعكس إيماننا بإمكاناتهم والتزامنا بتوسيع نطاق منتجاتهم المبتكرة لتصل إلى المزيد من المستهلكين في كافة أنحاء مصر وخارجها.

وقال أحمد عوف، الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو عوف إنه بفضل خبرة "أغذية" وحجم عملياتها، تسارعت رحلة نمو أبو عوف، ومازلنا ملتزمين بالابتكار والتوسع المستمر.