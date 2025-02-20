وزير البترول يبحث مع إكسون موبيل تعزيز استثمارات الغاز في غرب المتوسط

كتبت- دينا كرم:

التقى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع جون أرديل، نائب رئيس شركة إكسون موبيل العالمية للاستكشاف، حيث تناول اللقاء التطورات الإيجابية لاستثمارات شركة إكسون موبيل العالمية في مجال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي بمنطقة غرب المتوسط، ونجاحها في تحقيق أول كشف للغاز الطبيعي في بئر "نفرتاري" بمنطقة امتياز شمال مراقيا، باستخدام تقنيات حفر حديثة استقدمتها الشركة وأدوات تحليل البيانات السيزمية للوصول إلى مكامن الغاز في هذه المنطقة البكر الواعدة.

وبحسب بيان الوزارة جاء ذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة، بحضور الوفد المرافق لجون أرديل، الذي ضم عمرو أبو عيطة، رئيس إكسون موبيل مصر، و إيفان الميدا رئيس قطاع الاستكشاف بالشركة، بحضور معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير و المكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة.

كما تم تبادل الرؤى خلال اللقاء حول التعاون المشترك في المرحلة المقبلة، وأكدت شركة إكسون موبيل أنها ستواصل توفير كافة التكنولوجيات الحديثة اللازمة لتحقيق نجاحات في استغلال موارد الغاز بمنطقة غرب المتوسط في مصر.