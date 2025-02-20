الشطب الاختياري.. البورصة تفتح تسجيل أوامر بيع وشراء سهم حديد عز من الأحد المقبل

كتبت- منال المصري:

قررت إدارة البورصة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) بداية من جلسة تداول يوم الأحد المقبل وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 6/3/2025 لتسجيل أوامر البيع والشراء وذلك بسعر 138.15 جنيه للسهم.

وجاء ذلك وفق قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريخ 28/1/2025 بشأن شطب قيد أسهم الشركة اختيارياً من البورصة المصرية.

وكذلك يأتي بخصوص إعلان حديد عز سعر وفترة الشراء لأسهم المساهمين المعترضين على قرار الشطب والمساهمين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب وكذلك الدائنين المرتهنين وغيرهم من المساهمين الراغبين في البيع.

وأوضحت البورصة في بيان لها اليوم تنفيذ الخطة وفقا للخطوات التالية:

1- سيتم تنفيذ الشراء قبل نهاية جلسة تداول يوم الخميس المقبل وذلك لأوامر البيع المسجلة بسوق الـ (OPR) من بداية فترة تسجيل الأوامر وحتى الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 27 فبراير الحالي.

2سيتم - تنفيذ الشراء قبل نهاية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 6 من مارس المقبل وذلك لأوامر البيع المسجلة بسوق الـ (OPR) حتى الساعة الواحدة من ظهر نفس يوم الخميس.

وأكدت البورصة على جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة.

وشددت على شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 6 من مارس المقبل على أن تقوم الشركات بإجراء أي تعديلات في أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.

وبحسب البورصة فإنه على جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد القيد والإفصاح المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات.