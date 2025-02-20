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خدمات البترول الجوية توقع اتفاقية لشراء 5 طائرات هليكوبتر جديدة من طراز AW169

01:09 م الخميس 20 فبراير 2025

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كتبت- دينا كرم:

وقعت شركة خدمات البترول الجوية PAS، اتفاقية لشراء خمس طائرات هليكوبتر متطورة من طراز AW169 جديدة، حيث ﺘُستخدم هذه الطائرات المتطورة في العمليات وتتميز بأداء استثنائي وسلامة عالية ومرونة فائقة، مما يجعلها الخيار اﻷمثل للعمليات البحرية والمهام الطارئة التى تضطلع بها PAS.

ووقع الاتفاق اللواء إيهاب عبد المقصود، رئيس شركة خدمات البترول الجوية، وبنجامين فارينا، رئيس منطقة شمال أفريقيا للمبيعات العالمية بشركة ليوناردو الإيطالية، وتمثل خطوة استراتيجية في تحديث أسطول الشركة ليتوافق مع أحدث المعايير العالميه(IOGP).

وبحسب بيان الوزارة جاء ذلك بحضور صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، خلا فعاليات معرض EGYPES 2025.


وتأتى هذه الصفقة فى إطار التزام PAS المستمر بتحديث أسطولها وإدخال طرازات أكثر تطوراً تتماشى مع متطلبات المنظمة الدولية لمنتجى النفط والغاز International Association of Oil & Gas Producers (IOGP) وأحدث معايير صناعة الطيران.

ومن المخطط أن يبدأ تسليم الطائرات فى عام 2026، وستكون مجهزة بأحدث التقنيات ومميزات السلامة، مما يعزز تميز عمليات الشركة في البيئات البحرية الصعبة.

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