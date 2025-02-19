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وزير المالية: نعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة.. والتحول إلى مصادر متجددة

02:55 م الأربعاء 19 فبراير 2025

أحمد كجوك وزير المالية

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كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على زيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، في إطار رؤية متكاملة ومتسقة لدعم تنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن «المزيد من الاستثمار اليوم» يعنى «غدًا أفضل بمزيد من الإنتاج» على نحو يسهم في تحسين معيشة المواطنين.

وقال الوزير، في جلسة «التمويل والاستثمار في الطاقة» خلال مؤتمر «إيجبس 2025»، وفق بيان الوزارة اليوم، إننا ملتزمون بمساندة جهود وزارتي البترول والكهرباء الهادفة لتعزيز أمن الطاقة برؤية طموحة أكثر استدامة.

وأوضح أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارتي «الكهرباء» و«البترول» لضمان استدامة مصادر الطاقة لكل القطاعات والأفراد، ونعمل وفقًا لرؤية متكاملة للتعامل مع احتياجات قطاع الطاقة، أخذًا في الاعتبار التركيز الكبير على إجراءات الترشيد ورفع كفاءة استخدام الطاقة والتوسع في المصادر المتجددة.

وأضاف الوزير، أننا حريصون على سداد الالتزامات في توقيتاتها لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تركز على التحول إلى مصادر متجددة للطاقة، أكثر استدامة وكفاءة وأقل تكلفة.

وأوضح الوزير، أننا نمضي بخطى جيدة في تحقيق المستهدفات المالية، وأن الأوضاع ستكون أفضل للمستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن استقرار الأداء المالي والاقتصادي يمهد الطريق لزيادة الإنتاج والتصدير.

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وزير المالية زيادة الاستثمارات قطاع الطاقة أحمد كجوك
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