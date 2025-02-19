إعلان

انخفاض أسعار زيت عباد الشمس واللحوم بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

11:18 ص الأربعاء 19 فبراير 2025

أسعار السلع الأساسية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والعدس، واللحوم، والجبن الأبيض، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الأبعاء، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.82 جنيه، بتراجع 17 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 56.32 جنيه، بزيادة 1.89 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.45 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 85.25 جنيه، بتراجع 2.96 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.42 جنيه، بتراجع 71 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.82 جنيه، بزيادة 15 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 58.53 جنيه، بتراجع 6.05 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.15 جنيه، بزيادة قرش.

لتر زيت الذرة: 105.5 جنيه، بزيادة 17 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 396.35 جنيه، بتراجع 1.01 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 114.85 جنيه، بزيادة 73 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 28.56 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 49.3 جنيه، بتراجع 32 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 117.5 جنيه، بتراجع 17.23 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.36 جنيه، بزيادة 9.31 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 29.35 جنيه، بتراجع 1.78 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 105.02 جنيه، بزيادة 7.69 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار السلع الأساسية كيلو الأرز المعبأ أسعار زيت عباد الشمس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"طلعت مصطفى" تحقق مبيعات تعاقدية بقيمة 504 مليار جنيه خلال 2024

إعلان

إعلان

"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
الرئيس السيسي ورئيس وزراء أسبانيا يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لتسجل مستوى قياسي جديد
تحذير من الأرصاد للمواطنين: موجة برد قوية خلال ساعات