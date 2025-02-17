لتعزيز صادراتها.. "بيتي" تشارك في معرض "جلفود 2025"

كتبت- دينا خالد:

تشارك شركة بيتي، إحدى شركات المراعي، في النسخة الـ30 من معرض الخليج للأغذية "جلفود 2025" بمركز دبي التجاري العالمي، ضمن جناح شركة المراعي.

وبحسب بيان للشركة اليوم، جاء ذلك تعزيزا لحضورها في الأسواق الدولية، وزيادة حجم صادراتها.

وأشارت الشركة، إلى أن صادراتها وصلت إلى أكثر من 45 دولة حول العالم، تشمل أسواقًا رئيسية مثل فرنسا،المانيا , كندا، الصين، الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أكثر من 21 دولة أفريقية.

ويقول كريس عبود، المدير العام لشركة بيتي، إن المشاركة السنوية في أكبر المعارض الدولية عالميًا كجلفود، وغيرها كأنوجا وسيال، وفوود أفريقيا، يأتي لتعزيز صادراتنا من مصر، حيث نسعى إلى مضاعفة صادراتنا في العامين القادمين، مع التوسع في أسواق جديدة كأسيا و أفريقيا الوسطى.

وأضاف عبود، أن معرض جلفود يوفر منصة مثالية للتواصل مع شركائنا العالميين واستكشاف أحدث الاتجاهات والفرص في قطاع الأغذية والمشروبات، مما يدعم استراتيجيتنا للأبتكار و للنمو المستدام.

يعد معرض "جلفود 2025"، الذي يقام خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2025، أكبر معرض متخصص في صناعة الغذاء، حيث يضم أكثر من 5,500 علامة تجارية من 190 دولة، ويعرض أكثر من مليون منتج. كما يوفر المعرض فرصة استثنائية للمتخصصين في القطاع للتواصل، واستكشاف أحدث الابتكارات والاتجاهات في صناعة الأغذية.