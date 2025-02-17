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هيئة الاستثمار تبحث مع وفد رسمي من الأرجنتين تعزيز التعاون الاستثماري وتنظيم مؤتمر مشترك

11:50 ص الإثنين 17 فبراير 2025

وفد الأرجنتين

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كتبت- منال المصري:

بحث ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع وفد أرجنتيني رسمي برئاسة السفير هولجر فيديريكو مارتينسين، سفير الأرجنتين في مصر، وسيرجيو باردو، الرئيس التنفيذي للوكالة الأرجنتينية للاستثمار والتجارة الدولية (AAICI)، تعميق التعاون الاستثماري بين البلدين.

وبحسب بيان الهيئة اليوم، فإن خلال اللقاء تناول ياسر عباس التطورات التي شهدها قطاع الاستثمار في مصر، خاصةً البنية التحتية التي شهدت زيادة أطوال شبكة طرق إلى ٨ آلاف كيلومتر، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية والصناعية.

وأشاد الوفد الأرجنتيني أثناء جولته بمركز خدمات المستثمرين، بسهولة إجراءات الاستثمار في مصر، واتفق الطرفان على إعداد مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية وهيئة الاستثمار والتجارة الأرجنتينية، وتنظيم مؤتمر استثماري مشترك يضم رجال الأعمال من البلدين، بهدف تعزيز التعاون وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، خاصةً في القطاعات التي تحظى باهتمام المستثمرين الأرجنتينيين، وهي التكنولوجيا الحيوية والزراعة والتصنيع الغذائي والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتحول الرقمي والطاقة المتجددة.

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الأرجنتين وفد الأرجنتين هيئة الاستثمار ياسر عباس
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