وسط زيادة الإقبال.. شعبة العطارة يوضح أسعار المشروبات الرمضانية هذا العام

كتبت- دينا كرم:

قال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، "لمصراوي"، إن أسعار المشروبات الرمضانية هذا العام تشهد استقرارًا عند نفس مستوياتها العام الماضي، مع تراجع ملحوظ في سعر الكركديه مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف توفيق، أن سعر الكركديه انخفض إلى 180 جنيهًا للكيلو هذا العام، مقارنة بسعر 240 جنيهًا خلال العام الماضي، مرجعًا ذلك إلى زيادة الكميات المزروعة التي أدت إلى وفرة المعروض منه وبالتالي انخفاض الأسعار.

وأوضح أن العرقسوس مستقر عند نفس أسعار العام الماضي حيث يباع حاليًا بسعر 80 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر التمر الهندي 50 جنيهًا للفة وزن 400 جرام، وهو نفس مستوى أسعار العام الماضي.

وأشار توفيق إلى أن أسعار العصائر البودرة استقرت عند نفس مستويات العام الماضي عند 80 جنيهًا للكيلو بمختلف أنواعها، كما استقر سعر السوبيا السائبة عند 160 جنيهًا للكيلو.

وأكد على أن جميع المشروبات الرمضانية متوافرة بكميات كبيرة في الأسواق، مما يتيتح للمستهلكين شراء ما يريدونه منها وأن هذه الأسعار تشجعهم على الشراء دون تحمل أعباء إضافية .

وأشارنائب رئيس شعبة العطارة أن هناك إقبالًا على الشراء في الوقت الحالي، متوقعًا ارتفاع حركة البيع بشكل أكبر مع اقتراب شهر رمضان، خاصة خلال الأيام التي تسبق وقفة رمضان، والتي تشهد عادةً زيادة ملحوظة في الطلب على مستلزمات الشهر الكريم.

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