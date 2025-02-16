تحت رعاية الرئيس.. إنطلاق مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" غدا

كتبت- دينا كرم:

تنطلق النسخة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" غدا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجاري، تحت شعار "بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة".

ويعد "إيجبس 2025" من الفعاليات البارزة في قطاع الطاقة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يجتذب الحدث نحو 47 ألف مشارك في مجال الطاقة من جميع أنحاء العالم، ومن خلاله سيتناول قادة صناعة الطاقة التوجهات المستقبلية في هذه الصناعة حيث يسعون لتعزيز التحول في القطاع وزيادة الزخم نحو أنظمة طاقة آمنة في الإمدادات و مستدامة بيئياً وبتكلفة ملائمة .

وسيشارك في إيجبس 2025 أكثر من 300 من كبار المسئولين وقادة صناعة الطاقة والخبراء المرموقين في الصناعة كمتحدثين رئيسيين في الجلسات، كما سيستقبل المعرض 2500 موفد، مما يوفر فرصًا واسعة للتواصل.

بالإضافة إلى ذلك، سيعرض أكثر من 500 عارض ابتكاراتهم وحلولهم من خلال معرض دولي يضم 11 جناحاً للدول أكبرها الصين كما تشارك رومانيا لأول مرة وإسبانيا ، وألمانيا ، وإيطاليا ، والصين ، وقبرص ، وتركيا ، والولايات المتحدة الأمريكية ، واليونان ، والإمارات، والهند .

ويشارك فيه 8 مؤسسات بترول حكومية تابعة لدولها كالهيئة العامة للبترول فى مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمصرية القابضة للبتروكيماويات و مبادلة للطاقة، بتروناس ، طاقة، وكوفبيك.

كما يشارك فيه 17 شركة بترول وطاقة دولية، أباتشي ، وبريتيش بتروليوم ،و كابريكورن إنرجي ، وشيفرون ، ودراجون أويل، وإنرجيان ، وإيني ، وإكسون موبيل ، وهاربور إنيرجي ، وهاليبرتون ، وهيلينيك إنرجي ، ومجموعه IPR للطاقة ، وجيريه ، وتوتال إنرجيز ،وترانس جلوب إنرجي ، وXRG ، وشل، بالإضافة إلى 17 شركة دولية كبرى مقدمة للخدمات والتكنولوجيا.

ويضم إيجبس 2025 ستة مؤتمرات استراتيجية وفنية متخصصة، تشمل المؤتمر الاستراتيجي، المؤتمر التقني، مؤتمر الاستدامة في الطاقة، مؤتمر التمويل والاستثمار في الطاقة، مؤتمر القيادة والتطوير، مؤتمر الحوار الأفريقي .

ومن المقرر حضور عدد من الوزراء منهم، كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ومحمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى، و ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية ، وصالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية؛ وجورج باباناستاسيو وزير الطاقة والتجارة والصناعة في قبرص، وإكبيريكبي إيكبو وزير الدولة النيجيري للغاز، وأنطونيو أوبورو أوندو، وزير المناجم والمحروقات في غينيا الاستوائية، ووليد فياض وزير الطاقة والمياه في لبنان، وسعيد سليمان وزير النفط والمعادن في اليمن، و يونس علي جيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية بدولة جيبوتي.

بالإضافة إلى حضور عدد من رؤساء الشركات العالمية وقادة صناعة الطاقة محلياً ودولياً.

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