تعديلات ضريبة الدمغة بدلا من الأرباح الرأسمالية للشركات خلال أيام.. ماذا نعرف؟

كتبت- أمنية عاصم:

تترقب الشركات المطروحة بالبورصة المصرية إعلان وزارة المالية ملامح تعديلات ضريبة الدمغة بدلا من الأرباح الرأس مالية التي ستخفف عن كاهل الشركات تكلفة الأرباح الرأسمالية وتباعتها على تراجع ربحيتها.

وستبدأ المالية في تنفيذ تعديلات ضريبة الدمغة، التي ستحل بدلا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ستصدر خلال أيام مقبلة، وفق ما قاله شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في مؤتمر صحفي.

وقال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال تصريحات في الربع الثالث من العام الماضي، إنه جاري العمل على دراسة العديد من المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ كافة الإجراءات الإصلاحية اللازمة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، وتعزيز الثقة بالاقتصاد المصري.

كيفية احتساب ضريبة الأرباح الرأسمالية

وسيتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية - في حال إقرارها - على مجمل الأرباح أو الخسائر التى تمت على مدار العام كامل، ليتم احتساب التكلفة المتمثلة في عمولات وتكلفة الفرصة البديلة ثم ما يزيد عن تلك التكلفة يعتبر ربحاً تطبق عليه ضريبة الأرباح الرأسمالية؛ وفق ما قاله بعض خبراء السوق لمصراوي.

آراء الخبراء حول إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية

ويرى حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فاينانشيال القابضة، في تصريح سابق لـ " مصراوي " أن السعي نحو إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية سيكون له مردودًا إيجابيًا على السوق المحلي؛ نظرًا أنه سيساهم في زيادة حركة التدفقات النقدية الأجنبية؛ بما يساهم في زيادة مساهمة السوق المالي المصري في الناتج المحلي الاجمالي، معربًا أن الإلغاء بشكل قاطع يحمى السوق المحلي من مخاوف تطبيقها من آن لأخر بما يسبب ارتداد للسوق.

وأشار حسام الغايش،العضو المنتدب لأحد شركات إدارة المحافظ والصناديق الإستثمارية، في تصريح سابق لـ " مصراوي " أن ضريبة الأرباح الرأسمالية – في حال التطبيق – سيتم تفعلها على المستثمر المحلي وليس الأجنبي أو العربي إلا أنها كانت ستؤثر على المستثمرين الأجانب بشكل غير مباشر؛ لذلك إلغاءها سيساهم في تنشيط السوق المحلي بما يعمل على جذب المستثمرين الأجانب الذين يفضلون الأسواق النشطة خاصة أننا نعد من الأسواق المالية الناشئة.

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