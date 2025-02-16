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بنك فيصل الإسلامي يسعى للتخارج نهائيا من "الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية"

02:05 م الأحد 16 فبراير 2025

بنك فيصل الإسلامي

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كتبت- منال المصري:

أعلن بنك فيصل الإسلامي مصر أنه يسعى للانتهاء من بيع باقي مساهمته البالغة 11.9% من إجمالي رأس المال في شركة الجيزة للبويات والصناعات الكيماوية.

وأوضح في بيان له للبورصة اليوم، أن الحصة المتبقية للبنك جاءت بعد تقليص مساهمته بالشركة على 3 مرات حيث باع في 13 فبراير الجاري 6% لعدد 18 ألف سهم من إجمالي رأس مال الشركة.

وفي أغسطس الماضي باع البنك 74 ألف سهم ما يعادل 24.7% من إجمالي مساهمته في الشركة، وفي نوفمبر الماضي باع البنك 18 ألف سهم ما يعادل 6% من إجمالي مساهمته في رأس مال الشركة.

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بنك فيصل الإسلامي شركة الجيزة للبويات البورصة المصرية
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